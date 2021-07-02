Россия вывела в море почти весь Черноморский флот для противодействия Sea Breeze – разведка

Россия пытается противодействовать учениям «Sea Breeze – 2021» всеми возможными способами и вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими маневрами. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.



По его словам, эти действия вызваны страхом страны-агрессора потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря. Представитель военной разведки Украины отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны – члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.



«Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится», – отметил Вадим Скибицкий.



Однако, подчеркивает он, попытки России показать свою готовность к применению силы несоизмеримы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.



«Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений "Sea Breeze – 2021". Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море», – резюмировал представитель ГУР Минобороны.

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