Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия вывела в море почти весь Черноморский флот для противодействия Sea Breeze – разведка

02 июля 2021, 14:21

Россия вывела в море почти весь Черноморский флот для противодействия Sea Breeze – разведка

Россия пытается противодействовать учениям «Sea Breeze – 2021» всеми возможными способами и вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими маневрами. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, эти действия вызваны страхом страны-агрессора потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря. Представитель военной разведки Украины отметил, что сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и новые страны – члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза.

«Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится», – отметил Вадим Скибицкий.

Однако, подчеркивает он, попытки России показать свою готовность к применению силы несоизмеримы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.

«Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений "Sea Breeze – 2021". Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море», – резюмировал представитель ГУР Минобороны.

Читайте также:

После инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия угрожает дипломатией и оружием

Еще по теме

Места
Россия Черное море
Прочее
Sea Breeze
Организации
ГУР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
16:05
Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек
13:05
Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны
12:10
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 10 человек
10:42
«ЛНР»: Еще 20 заболевших двое умерших от коронавируса
08:43
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
21:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
21:17
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
все новости
14:48
Жителям ОРДЛО, которые едут в Украину через Россию, нужно сдавать тесты или уходить на самоизоляцию
14:21
Россия вывела в море почти весь Черноморский флот для противодействия Sea Breeze – разведка
14:09
Резников предупредил об «экологической катастрофе» на Донбассе
13:49
В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи Путина и Зеленского не ведется. В ОП отреагировали
13:25
На Луганщине за сутки выявили всего 9 заболевших COVID-19
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
12:55
COVID-сертификаты в Украине: Кабмин установил, какими они будут
12:30
Въезд в Украину по новым правилам: сколько человек уже сдали тесты
10:56
Нардепы требуют, чтобы женщины-военнослужащие участвовали в военном параде без каблуков
10:48
В Украине прививку от коронавируса сделали уже два миллиона человек
09:56
Коронавирус на Донетчине: Еще трое умерших и 39 заразившихся
08:54
На Донбассе стреляют с начала суток
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
08:14
Почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки
23:21
Прокурора в деле MH17 лишили доступа к гостайне
все новости
ВИДЕО
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
01 июля, 08:43
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция