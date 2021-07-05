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В Pfizer прокомментировали смерть в Виннице после прививки от коронавируса

05 июля 2021, 10:06

В Pfizer прокомментировали смерть в Виннице после прививки от коронавируса

В пятницу, 2 июля, в Виннице 47-летний мужчина умер через четыре часа после вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. По предварительным данным, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

В ведомстве сообщили, что по данным электронной амбулаторной карты умершего, хронические заболевания у него не зарегистрированы.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет», — говорится в сообщении.

В американской фармацевтической компании Pfizer также прокомментировали смерть в Виннице после прививки от коронавируса, передает Reuters.

Там подчеркнули, что связь между летальным исходом и прививкой не установлена.

«Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена», — говорится в заявлении Pfizer.

В компании отметили, что на сегодняшний день более 400 млн человек во всем мире были вакцинированы ее вакциной.

«Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом», — добавили в компании.

2 июля в Винницкой области через 4 часа после прививки против коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech умер 47-летний мужчина.

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Вакцинация коронавирус
Места
Винницкая область

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