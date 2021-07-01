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Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек

01 июля 2021, 16:05

Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек

С начал прививочной кампании для жителей неподконтрольной части Донецкой области вакцину от коронавируса получил пока только один желающий. Об этом сообщил сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 1 июля.

Сложившуюся ситуацию о связал с режимом работы КПВВ. Так, в Донецкой области функционирует только пункт пропуска «Новотроицкое» и то только по понедельникам и пятницам. В остальные дни работу КПВВ блокирует группировка «ДНР».

Педенко напомнил, что для жителей ОРДО предусмотрены три прививочных пункта, которые находятся в амбулаториях Новотроицкого, Бугаса и Ольгинки.

Вакцинация проходит препаратом CoronaVac.

В Луганской области, где КПВВ «Станица Луганска» работает каждый день и выше поток людей, от ковида вакцинировались уже порядка 500 человек.

Вакцинацию жителей ОРДЛО власти Украины начали в начале июня.

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