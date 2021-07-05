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Госкомтелерадио включил в список запрещенных к ввозу в Украину еще 20 российских книг

05 июля 2021, 17:26

Госкомтелерадио включил в список запрещенных к ввозу в Украину еще 20 российских книг

Еще двадцать российских книг пополнили список не рекомендованных к ввозу в Украину. Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что их содержание направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, не рекомендованы к ввозу в Украину книги: «Почему русским нельзя мечтать?» (автор – Платон Беседин), «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора» (Александр Бушков), «Колорады» (Владимир Еранонсян), «Тень сбитого лайнера» (Альберт Байкалов), «Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков» (Максим Григорьев), «На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников» (Елена Семенова), «Белорусский национализм против русского мира» (Кирил Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев) и «Русь нерусская. Как зарождалась "рідна" мова"» (Александр Каревин) и другие.

Всего на сегодня в данный перечень включено 260 наименований книг.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение списка – предостеречь субъекты хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украину.

«Факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины», – сообщают в ведомстве.

В 2020 году Госкомтелерадио запретил ввоз из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики, а также не рекомендовал к ввозу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

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