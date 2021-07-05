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На Донбассе из-за долгов обесточили ряд государственных шахт

05 июля 2021, 23:00

На Донбассе из-за долгов обесточили ряд государственных шахт

Сегодня энергетики обесточили за долги ряд государственных шахт Луганщины и Донетчины. Об отключении горняков предупредили заранее, поэтому шахтеров в забое не было, говорится в сюжете «Донбасс Онлайн».

Сейчас без электроэнергии находятся все шахты госпредприятий «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь» на Луганщине, рассказал исполняющий обязанности главного механика «Лисичанскуголь» Сергей Подгорный.

«Было введено в действие ограничение электроснабжения частично или полностью. Людей в шахте нет. Это не массовое отключение, это направленное действие. Поскольку мы своевременно не оплачиваем потребленную электроэнергию, нас периодически отключают», – сообщил Подгорный.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, такая же ситуация сейчас и на предприятиях «Селидовугля» и «Мирноградугля» в Донецкой области.

«Цена на уголь настолько занижена и настолько небольшая господдержка, что угольные предприятия не могут одновременно оплатить электроэнергию и налоги и выплатить зарплату. И они работают сейчас только на оплату электроэнергии, задолженность по зарплате составляет уже 1 мрлд 500 млн грн», – рассказал Волынец.  

Он также сообщил на своей Facebook-странице, что на шахте «Центральная» ГП «Мирноградуголь» особенно тревожная ситуация, поскольку на горизонте 217 шахты проводился ремонт насосного оборудования. Если предприятие обесточат – шахту затопит за 6 часов, вода поступает в объеме 800 куб. м в час. Шахта «Центральная» тоже получила предупреждение об отключении электроэнергии.

Донецкий филиал ГП «Региональные электрические сети» ранее сообщил, что с 5 июля отключит от электроэнергии целый ряд шахт в Донецкой и Луганской областях. На 1 июня 2021 года общая задолженность государственных угольных предприятий за потребленную электроэнергию составляет 8,3 млрд грн.

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