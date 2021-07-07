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У жителей ОРДЛО будет возможность сдать российские паспорта, заявил секретарь СНБО

07 июля 2021, 10:02

У жителей ОРДЛО будет возможность сдать российские паспорта, заявил секретарь СНБО

У жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет возможность сдать российские паспорта после деоккупации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Даниловю

«У кого будет желание сдать эти паспорта — они их сдадут», — сказал он в интервью «24 каналу».

По данным Данилова, Россия выдала уже 630 тысяч паспортов жителям ОРДЛО.

Секретарь СНБО признал, что украинская власть не может противостоять этому процессу напрямую, но указал, что такие действия РФ являются нарушением Минских соглашений.

«Они говорят, что нужно проводить выборы. Тогда у меня вопрос: гражданином какой стороны он будет считаться, когда будет идти на выборы по украинским законам? Тогда ему нужно сдать этот "аусвайс" и сказать: "Я — гражданин Украины"», — подчеркнул он.

Данилов считает, что президент РФ Владимир Путин использует паспортизацию на Донбассе, чтобы дополнительно получить 500 тысяч голосов на выборах в Госдуму для своей партии «Единая Россия».

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24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 миллиона незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 миллионов.

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