В Мариуполе предупредили, что будут автоматически списывать коммунальные долги со счетов горожан

В Мариуполе долг жителей перед КП «Мариупольтеплосеть» достиг 400 миллионов гривен. Городская власть предупредила, что должникам следует погасить задолженность или заключить договор реструктуризации, чтобы не попасть под арест счетов и автоматическое списание средств.



В пресс-службе горсовета напомнили, что с 6 июля министерство юстиции Украины позволило банкам автоматически списывать со счетов долги по требованию государственных и частных исполнителей.



Учитывая это, горожанам предлагают закрыть задолженность за отопление и горячую воду через заключение договора по ее реструктуризации, что поможет начать погашать большую сумму частями и не накапливать новые долги.



«Для этого необходимо прийти на прием к специалисту КП "Мариупольтеплосеть". Записаться можно онлайн – через личный кабинет на сайте предприятия. Для реструктуризации долга при себе нужно иметь паспорт, документы, подтверждающие право собственности на жилье, коммунальные квитанции за последние три года. Перед заключением договора необходимо оплатить 30% от полной суммы задолженности», – пояснили в горсовете.



В случае, если должник не пойдет навстречу – предприятие подаст соответствующий иск в суд. Далее решение о взыскании задолженности и судебного сбора, выданное судом, будет направлено в отдел государственной исполнительной службы для принудительного взыскания долга.



В горсовете Мариуполя пояснили, как будет происходить процедура списания средств:



– государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;



– банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;



– исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;



– банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;



– исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;



– банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;



– средства попадают к взыскателю долга.

С 6 июля в Украине вступили в силу изменения, утвержденные приказом министерства юстиции № 1061/5 от 23 марта 2021 года. Теперь процедура автоматического ареста счетов и списания средств касается не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммунальным услугам, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие – наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.