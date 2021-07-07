Дончанин Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаду

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не вошел в состав сборной. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.



В январе стало известно, что Верняев временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики. Однако информации о причинах все еще нет.



Верняев является золотым и серебряным призером Летних Олимпийских игр 2016 года.



В сборную не вошел и тяжелоатлет Дмитрий Чумак, которого в июне Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила из-за подозрений в попытке уклонения от прохождения тестирования и попытке подкупа допинг-офицера.



Украину на Олимпиаде представят 158 спортсменов.

27-летний уроженец Донецка Олег Верняев является участником двух Олимпиад. В декабре 2020 года Верняев пропустил чемпионат Европы. Тренеры сборной объяснили это решение микротравмами спортсмена.