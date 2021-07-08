Сразу за два месяца: В Минсоцполитики озвучили сроки выплаты субсидий

Министерство социальной политики Украины перечислило в регионы 1,1 млрд грн на выплату жилищных субсидий, сообщает пресс-служба ведомства.



«В банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1 млрд грн для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа», – говорится в сообщении.



В Минсоцполитики обращают внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца – май и июнь 2021 года.



«До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца», – уточнили в министерстве.



Ранее там сообщали, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия отопления, поэтому средний размер субсидии за эти месяцы составит около 290 грн на домохозяйство в месяц.

Согласно постановлению КМУ от 14 апреля 2021 года №420, с 1 мая текущего года вступил в силу новый порядок предоставления жилищных субсидий. Согласно документу, усилены имущественные и введены иные ограничения по финансовому состоянию домохозяйств. Выплата жилищных субсидий с мая текущего года будет осуществляться только в наличной форме.