Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение двух украинских военных

За минувшие сутки, 14 июля, на Донбассе зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В результате обстрелов были ранены двое украинских обстрелов. Состояние одного раненого — удовлетворительное, другого — средней тяжести.



По данным штаба, НВФ вчера обстреляли позиции у Луганского, Песок, Новогригорьевки, Светлодарска, Водяного, Красногоровки, Новоалександровки, Старогнатовки, Золотого-4.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали их позиции в районе Веселого, Старомихайловки и Новоласпы.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что были обстреляны ее позиции в районе Логвиново, Лозового, Калиново-Борщеватого, Золотого-5, Желобка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 13 июля 2021-го зафиксировала не менее 43 520 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Накануне в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.