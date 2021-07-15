Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение двух украинских военных

За минувшие сутки, 14 июля, на Донбассе зафиксировано 13 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В результате обстрелов были ранены двое украинских обстрелов. Состояние одного раненого — удовлетворительное, другого — средней тяжести.
По данным штаба, НВФ вчера обстреляли позиции у Луганского, Песок, Новогригорьевки, Светлодарска, Водяного, Красногоровки, Новоалександровки, Старогнатовки, Золотого-4.
Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.
Группировка «ДНР» заявила, что под обстрел попали их позиции в районе Веселого, Старомихайловки и Новоласпы.
Группировка «ЛНР» подчеркивает, что были обстреляны ее позиции в районе Логвиново, Лозового, Калиново-Борщеватого, Золотого-5, Желобка.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 13 июля 2021-го зафиксировала не менее 43 520 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.
С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.
Накануне в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.