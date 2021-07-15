Адвокаты Медведчука подали жалобу на продление ему срока домашнего ареста

Адвокаты нардепа Виктора Медведчука обжаловали решение суда, которым срок его домашнего ареста продлевается до 7 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Ренат Кузьмин.



9 июля Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября.



11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.



По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».



Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.



Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.