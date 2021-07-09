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Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца

09 июля 2021, 08:36

Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на два месяца

Печерский районный суд Киева еще на два месяца продлил круглосуточный домашний арест народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку — до 7 сентября.

Вопрос продления меры пресечения рассматривал судья Сергей Вовк. Заседание началось вчера утром, но суд не успел принять решение, поэтому рассмотрение вопроса продолжили сегодня утром.

После заседания Медведчук сказал журналистам, что обжалует решение в апелляционном суде. Его адвокаты настаивают, что были допущены процессуальные нарушения судом и прокуратурой.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

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