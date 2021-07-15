За время перемирия на Донбассе погибли 45 военнослужащих

С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года в результате обстрелов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 получили ранения. Об этом заявил постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».



«... российские вооруженные формирования 1938 раз нарушили режим прекращения огня, 464 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружение», — отметил Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 15 июля.



«Погибли 45 украинских военнослужащих, еще 145 были ранены», — сообщил глава украинской миссии в ОБСЕ.



В частности, 27 раз были обстреляны жилые районы.



Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения в четверг, 15 июля.

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