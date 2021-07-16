Арестович обвинил Меркель в «сдаче» украинских интересов. Его раскритиковал Разумков

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля не принесли результата. Кроме того, Меркель «немного сдала украинские интересы в пользу России».



Такое мнение высказал советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».



«Госпожа Меркель — уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная с "Северного потока", его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться», — сказал Арестович.



Он считает, что визит Зеленского в Берлин «фактически ничего не принес».



«А не принес потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России. <...> Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении [президента США Джо] Байдена есть такие люди», — заявил он.



Заявление Арестовича уже раскритиковал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Думаю, что любому человеку, который находится на государственной должности или находится близко этого надо думать, что он говорит», — сказал Разумков во время брифинга в пятницу, отвечая на просьбу журналистки оценить слова советника Офиса президента.



Спикер Рады напомнил, что Германия является партнером Украины. «Она является членом Нормандского формата, она много чего сделала, чтобы сдержать российскую агрессию и в борьбе за возвращение наших территорий на востоке страны и в Крыму», — добавил он.



По словам Разумкова, «это надо учитывать, прежде чем что-то сказать».



«Давайте не соизмерять размеры личностей — они немного разные», — подчеркнул председатель парламента.