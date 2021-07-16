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Определено 137 видов полезных ископаемых, добычу которых возьмут под особый госконтроль – Данилов

16 июля 2021, 19:01

Определено 137 видов полезных ископаемых, добычу которых возьмут под особый госконтроль – Данилов

Добыча 137 видов полезных ископаемых будет под особым контролем украинского государства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.

«Определено 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут под особым контролем нашего государства. Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии, потому что мы видим, что происходит», – сказал Данилов.

Он указал, что например, у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается.

«Все это этим решением будет браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система», – добавил Данилов.

По его словам, это позволит контролировать работу компаний-лицензиатов и поступления в бюджет от добычи полезных ископаемых.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для украинских детей вскоре начнет действовать экономический паспорт, который позволит получать деньги от пользования недрами в стране.

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