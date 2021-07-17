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В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека

17 июля 2021, 12:54

В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека

В Донецке произошел взрыв. По предварительным данным, Буденновском районе города сдетонировала граната. Об этом сообщил сторонник группировки «ДНР» Алексей Кулемзин.

По его словам, пострадали четыре человека. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Пользователи соцсетей пишут, что гранату взорвали несколько нетрезвых мужчин.

Сильный взрыв в районе железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка прогремел в пятницу 16 июля. Впоследствии начался пожар. Огонь был виден из центра города. Погибших и пострадавших нет. Члены незаконных вооруженных формирований назвали это терактом против «ДНР».

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