В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Горел газопровод

Пожар в Донецке. Фото: ДАН

Сильный взрыв в районе железнодорожной станции Мушкетово в Буденовском районе Донецка прогремел сегодня днем. Впоследствии начался пожар.



Об том сообщают сепаратистские СМИ и пользователи соцсетей.



В частности, были опубликованы видео, на которых виден большой столб пламени.





Инцидент произошел на газопроводе около 14:30. Огонь виден из центра города.

Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.



Обновлено. В 15:25 пожар был полностью ликвидирован, сообщил «мэр» Донецка от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждены газопровод и 7 шпал железнодорожного полотна. Кроме того, выгорела сухая трава на площади 300 квадратных метров.