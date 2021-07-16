В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Горел газопровод

Сильный взрыв в районе железнодорожной станции Мушкетово в Буденовском районе Донецка прогремел сегодня днем. Впоследствии начался пожар.
Об том сообщают сепаратистские СМИ и пользователи соцсетей.
В частности, были опубликованы видео, на которых виден большой столб пламени.
Пожар вблизи pic.twitter.com/bpdGVX5O31— Новости Донбасса (@novostidnua) July 16, 2021
Инцидент произошел на газопроводе около 14:30. Огонь виден из центра города.
Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работают спасатели.
Обновлено. В 15:25 пожар был полностью ликвидирован, сообщил «мэр» Донецка от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждены газопровод и 7 шпал железнодорожного полотна. Кроме того, выгорела сухая трава на площади 300 квадратных метров.