СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в преступлениях против Украины. Об этом сообщается в разделе «повестки» на сайте СБУ.



Шойгу подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 27 УК (соучастие в преступлениях), ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей). В документе указано, что речь идет об уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 27 июля 2014 года.



Согласно повестке, Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь к старшему следователю Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасу Бутенко.



Кроме вручения подозрения, СБУ намерена провести с участием министра обороны РФ следственные (процессуальные) действия.



Кроме Шойгу, СБУ вызывает также российского бизнесмена, политика и одного из спонсоров «русского мира» Константина Малофеева. В его повестке указано то же уголовное производство и статьи подозрений, что и у министра обороны России.