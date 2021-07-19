В Киеве затопило улицы и станции метро из-за сильного дождя

В Киеве сегодня днем из-за сильного ливня затопило транспортные развязки и несколько станций метро.



Как сообщает столичный метрополитен, из-за затопления были закрыты на вход и выход станции метро «Академгородок» и «Берестейская».





Кроме того, много воды было на проспектах Правды и Леся Курбаса.

Не справилась дренажная система с потоком воды и на Подоле.

На некоторых улицах машины уже не могли проехать самостоятельно из-за уровня воды.

В течение июня и в начале июля сильные ливни накрывали восточную Украину. В частности, неоднократно затапливало улицы Мариуполя.