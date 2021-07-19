Самоизоляцию могут вернуть для тех, кто не вакцинирован и вернулся в Украину

Министерство здравоохранения предлагает усилить контрольна границе из-за роста заболеваемостью COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта». Об этом шла речь во время селекторного совещания, передает Офис президента.



По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, предлагается, чтобы все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проводили 14 дней на самоизоляции, либо семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.



Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предшествующий период.



В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль также отметил, что в аэропортах и наземных пунктах пропуска должны быть созданы пункты вакцинации.



На сегодня граждане Украины, возвращающиеся из заграницы, беспрепятственно пересекают границу, кроме тех, кто направляется из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.