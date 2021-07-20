В Украине зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса за сутки

За понедельник, 19 июля, в Украине выявили 598 случаев заражения коронавирусом, что на 416 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 540 человек, а 25 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 245 275 человек. Из них выздоровели 2 181 925 пациентов, а 52 756 человек умерли.



Вчера провели 42 411 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

Накануне министерство здравоохранения предложило усилить контроль на границе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта».