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В Украине зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса за сутки

20 июля 2021, 08:11

В Украине зафиксирован резкий скачок новых случаев коронавируса за сутки

За понедельник, 19 июля, в Украине выявили 598 случаев заражения коронавирусом, что на 416 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 540 человек, а 25 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 245 275 человек. Из них выздоровели 2 181 925 пациентов, а 52 756 человек умерли.

Вчера провели 42 411 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

Накануне министерство здравоохранения предложило усилить контроль на границе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта».

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