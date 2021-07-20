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В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора

20 июля 2021, 11:11

В Донецке задним числом повысили квартплату. Может вырасти тариф и на вывоз мусора

В Донецке утверждены новые, более высокие, тарифы на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий. Об этом 19 июля было сообщено на «официальном сайте ДНР», однако указано, что новые тарифы начали действовать уже с 1 июля.

Так, для жителей неблагоустроенного жилья тариф составит 3,363 рубля за 1 квадратный метр площади квартиры. Для собственников частично благоустроенного жилья, в котором имеется холодное водоснабжение и водоотведение — 4,392 рубля, а при наличии еще и водяного отопления или газоснабжения — 5, 182 рубля за 1 квадратный метр.

Для владельцев благоустроенного жилья тариф составит 6,589 рубля.

Жителям многоквартирных жилых жомов повышенной степени благоустройства за 1 квадратный метр необходимо будет платить 8,58 рубля. Исключение составят граждане, проживающие на первых этажах, для них содержание обойдется в 7,104 рубля.

Кроме того, в городах на подконтрольной группировке «ДНР» территории в скором времени могут поднять тариф на вывоз мусора. Накануне глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ», которым разрешил «администрациям» районов и городов утверждать цены на услуги по вывозу бытовых отходов.

Во многих городах ОРДО существуют проблемы с вывозом мусора. Коммунальные предприятия сетовали на низкий тариф и, как следствие, нехватку кадров и изношенную технику.

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