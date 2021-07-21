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За сутки в Украине выявили 655 случаев коронавируса

21 июля 2021, 08:11

За сутки в Украине выявили 655 случаев коронавируса

За вторник, 20 июля, в Украине выявили 655 случаев заражения коронавирусом, что на 57 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 577 человек, а 13 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 245 930 человек. Из них выздоровели 2 182 502 пациента, а 52 769 человек умерли.

Вчера провели 43 503 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

Национальная академия наук опубликовала исследование, которое указывает на завершение фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. Там прогнозируют, что несмотря на все еще низкий уровень заболеваемости, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста.

Министерство здравоохранения предложило усилить контроль на границе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и распространением штамма «Дельта».

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