На Донбассе от обстрела пострадал украинский военный. Всего зафиксировали 14 нарушений за сутки

Украинский военнослужащий вчера, 21 июля, получил ранение на Донбассе в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



После оказания первой медицинской помощи бойца перевезли в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.



Всего за минувшие сутки штаб зафиксировал 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, из которых 12 — это обстрелы, а 2 — пролеты беспилотников.



Огонь велся по позициям украинских военных в районе Водяного, Марьинки, Авдеевки, Зайцево, Старогнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки.



Подчеркивается, что украинские военные открывали ответный огонь.

С начала сегодняшних суток зафиксирован обстрел со стороны НВФ в районе Авдеевки.



Группировка «ДНР» заявила, что 20 июля ее позиции обстреляли у Александровки, Зайцево и Новоласпы.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что вчера ее позиции попали под обстрел у Золотого-5, Калинового, Молодежного, Фрунзе (Сентяновки).



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 19 июля 2021-го зафиксировала не менее 45 872 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.