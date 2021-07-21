На Донбассе подорвался украинский военный

Украинский военный из состава Объединенных сил получил ранение из-за подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».



Инцидент произошел сегодня, 21 июля, в полосе ответственности ОТГ «Север».



«Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное», – говорится в сообщении.



На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.