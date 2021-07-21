По программе ипотеки под 3% для переселенцев отобрали первых 150 победителей

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) определил первых 150 победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW.



Сегодняшние победители получат кредиты в рамках средств первого транша в общей сумме 5 млн евро.



Процедура осуществлена путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел RandomPicker. Как отмечается, это было предложено международным консультантом (IPC GmbH), согласовано KfW и соответствует требованиям законодательства по защите персональных данных.



При этом сайт Госмолодежьжилья работал с перебоями из-за наплыва посетителей во время объявления первых победителей программы.



Полный список победителей обещали опубликовать на сайте фонда, а пока его можно посмотреть на сайте системы, которая осуществляла случайный отбор.



Как пояснили в Минреинтеграции, для получения кредита победителям отбора нужно подать в региональное управление Госмолодежьжилья документы по определенному перечню, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 28 апреля 2021 № 451 (пункт 13).



Решение о предоставлении кредита принимается Госмолодежьжильем в течение месяца со дня подачи документов для получения кредита.



В случае отказа в предоставлении кредита региональное управление фонда сообщает об этом внутренне перемещенному лицу в письменной форме в месячный срок с момента его выбора победителем. Такое решение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.



В Минреинтеграции рассчитывают, что в течение 2021-2022 годов программа льготных ипотечных кредитов под 3% позволит обеспечить постоянным жильем не менее 680 семей или 1768 переселенцев.