Ипотека под 3%: Сайт Госмолодежьжилья не выдержал нагрузки во время объявления переселенцев-победителей

Сайт Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилья) работает с перебоями из-за наплыва посетителей во время объявления первых победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц.
Трансляция конкурса ведется на YouTube-канале Госмолодежьжилья.
Сегодня предстоит отбрать первых 150 победителей.
Процедура осуществляется путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел, который определяет номера победителей. После каждого такого определения победителя организаторам нужно зайти на сайт Госмолодежьжилья, чтобы посмотреть в реестре, кому из претендентов принадлежит номер и назвать его имя, фамилию и регион проживания.
Однако процедура затруднена, потому что сайт Госмолодежьжилья работает с перебоями и часто недоступен.
Ведущая конкурса уже неоднократно просила не создавать нагрузку на сайт.
Скриншот трансляции объявления победителей