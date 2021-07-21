Ипотека под 3%: Сайт Госмолодежьжилья не выдержал нагрузки во время объявления переселенцев-победителей

Сайт Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилья) работает с перебоями из-за наплыва посетителей во время объявления первых победителей программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц.



Трансляция конкурса ведется на YouTube-канале Госмолодежьжилья.



Сегодня предстоит отбрать первых 150 победителей.



Процедура осуществляется ​​путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел, который определяет номера победителей. После каждого такого определения победителя организаторам нужно зайти на сайт Госмолодежьжилья, чтобы посмотреть в реестре, кому из претендентов принадлежит номер и назвать его имя, фамилию и регион проживания.



Однако процедура затруднена, потому что сайт Госмолодежьжилья работает с перебоями и часто недоступен.



Ведущая конкурса уже неоднократно просила не создавать нагрузку на сайт.

Скриншот трансляции объявления победителей