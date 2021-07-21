Германия обязалась активизировать переговоры по Донбассу

Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода «Северный поток-2». Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате. Об этом говорится в соглашении между США и Германией.



«Соединенные Штаты заявляют о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках нормандского формата. Германия активизирует свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностей», — говорится в заявлении.



Германия также пообещала применить санкции против России, если она будет использовать газ как оружие против Украины.



Украина, в свою очередь, инициировала консультации с Германией и Еврокомиссией по «Северному потоку-2».