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Соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»: Что пообещали Украине

21 июля 2021, 22:30

Соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»: Что пообещали Украине

США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине. Документ обнародован МИД Германии.

В документе говорится о том, что правительство Германии будет оказывать давление на ЕС для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать газ в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

Отмечается, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая «Северный поток — 2», для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

Также Германия обещает использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с Российской Федерацией относительно транзита газа после 2024 года. Страна планирует назначить специального представителя для продвижения этой цели.

Переговоры о продлении соглашения между Украиной с Российской Федерацией должны начаться не позднее 1 сентября, а США, со своей стороны, заинтересованы в том, чтобы поддержать усилия Германии.

По итогу переговоров было принято решение, что Германия и США создадут фонд для развития в Украине зеленой энергетики. В него планируется привлечь около 1 млрд долларов, из которых Берлин профинансирует 175 млн долларов.

Германия также готова запустить пакет мер устойчивости для Украины, поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает в себя усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину.

Кроме того, Германия позволит Украине участвовать в ее проектах поддержки и сотрудничества по развитию и расширению кибервозможностей, поддержит усилия по реформированию украинского энергетического сектора и поможет разработать варианты модернизации украинских газотранспортных систем.

Также США заявили о своей поддержке усилий Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Отмечается, что Германия активизирует свои усилия в рамках Нормандского формата, чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей.

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