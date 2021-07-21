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Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2»

21 июля 2021, 22:51

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2»

Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2» после официального объявления о сделке между Германией и США. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин», — написал он.

Ранее сообщалось, что соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что немецкая сторона будет готова инициировать санкции, если Россия будет использовать поставку газа для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины.

Польша также осудила соглашение США и Германии относительно «Северного потока — 2». Об этом говорится в совместном заявлении Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, опубликованной на сайте МИД Украины.

По мнению дипломатов, отказ от попыток остановить строительство трубопровода «увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС».

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