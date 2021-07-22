Кулеба: Иск России против Украины в ЕСПЧ не имеет шансов

Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был подан с пропагандистской целью, и он не имеет никаких шансов на удовлетворение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Станице Луганской.



«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным, и подано оно Россией исключительно с пропагандистской целью», – сказал Кулеба.



Он подчеркнул, что никаких других результатов, «кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа», у этого представления не будет.

РФ обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины в связи с событиями на Евромайдане в Киеве и Одессе, а также на Донбассе и ситуацией в Черноморском регионе.



В частности, РФ возлагает на Украину ответственность за гибель людей, в том числе, крушение малазийского Боинга рейса МН17, а также обвиняет в дискриминации и преследованиях русскоязычных граждан.