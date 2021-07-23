В Кремле назвали условие транзита газа через Украину после 2024 года

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», — сказал он.



Песков также напомнил, что тема «Северного потока — 2» и транзита через Украину обсуждалась в ходе разговора с Меркель.Есть возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь.



«Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах», — сказал Песков.

Ранее председатель правления корпорации Алексей Миллер компании «Газпром» заявил о готовности продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам исходя из технического состояния украинской газотранспортной системы и экономической целесообразности.