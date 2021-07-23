ОБСЕ: За год количество нарушений режима тишины на Донбассе снизилось почти на 80%

За год с момента начала действия режима тишины на Донбассе количество обстрелов снизилось почти на 80%. Об этом заявили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



«Вчера была годовщина достигнутых договоренностей о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. За истекший год количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины снизилось почти на 80%. Уменьшилось и число жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении.



В организации отметили, что такие позитивные тенденции говорят о возможном прогрессе, если стороны возьмут на себя ответственность и выполнят взятые на себя обязательства.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

Согласно данным Вооруженных Силах Украины, с момента начала режима тишины, вследствие обстрелов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.



Ранее в ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.