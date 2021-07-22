ВСУ: За время режима тишины на Донбассе погибли 45 военнослужащих

C 27 июля 2020 года, момента вступления в силу режима тишины, на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения. Об этом «Громадському» сообщили в Вооруженных Силах Украины.



Всего за время боевых действий на Донбассе — то есть с апреля 2014 года — погибли 2 705 украинских военных, а еще 10 280 получили ранения.



Это данные по состоянию на 18 июля — после того стало известно о смерти в больнице 29-летнего военного Александра Горбенко из Кривого Рога. Он получил ранения 15 июля в результате обстрела боевиков.



Также в эту статистику не входящих случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.