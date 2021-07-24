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Украина не будет вести переговоры в Минске, заявил спикер делегации в ТКГ

24 июля 2021, 10:41

Украина не будет вести переговоры в Минске, заявил спикер делегации в ТКГ

Украинская сторона не согласится участвовать в очном формате переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они будут проходить в Минске. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он прокомментировал соответствующее предложение России.

«Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе – это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока», – заявил Арестович.

При этом он отметил, что выбор другого места для переговоров вместо Беларуси пока «носит теоретический характер», поскольку разные страны придерживаются различных эпидемиологических мероприятий.

«Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять, – это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали – от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос - пока неизвестно», – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске.

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Трехсторонняя контактная группа
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Алексей Арестович

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