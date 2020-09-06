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Гайдай: «ЛНР» намерена отказаться от поставок воды в ОРЛО Украиной

06 сентября 2020, 12:45

Гайдай: «ЛНР» намерена отказаться от поставок воды в ОРЛО Украиной

Группировка «ЛНР» планирует отказаться от воды, которую Украина поставляет на оккупированную территорию. Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас боевики уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.

«Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться», — сказал Гайдай.

Он отметил, что в результате этого водоканал получит от 7 до 12 млн грн убытков в месяц.

Председатель облгосадминистрации отметил, что сейчас идут переговоры о компенсации, которую так называемая «ЛНР» должна заплатить за потребленную воду.

«Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой», — сообщил Гайдай.

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