Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды

20 июля 2021, 10:41

Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды

В Минреинтеграции заявили об ограничениях поставки питьевой воды населению в отдельных районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По имеющейся информации, на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению», — говорится в сообщении.

Так, по информации «администрации», в Хрустальном (ранее — Красный Луч) питьевую воду подают или 1-2 раза в неделю, или «через день» — в зависимости от района города. В Голубовском, Донецком и Кировском — один раз в неделю, а в Кадиевке (ранее — Стаханов) — частично 1 раз в 2-3 дня. В Алчевске заявлено водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд.

В ведомстве отмечают, что такая подача воды может привести к появлению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.

«Кроме того, вследствие длительного сброса так называемыми "администрациями" неочищенных стоков шахт в водохранилища, нарушены нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов. Так, в Волынцевское питьевом водохранилище в Донецком эти нормы превышены в 6 раз, нитратов — в 5,7 раз, сульфатов — в 3,5 раз, а цинка — почти в 4 раза», — сообщили в Минреинтеграции.

Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года класс качества его воды снижено с «умеренно загрязненной» до «загрязненной».

Еще по теме

Места
ОРЛО
Прочее
Водоснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
17:13
В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»
09:11
За сутки на неподконтрольной Луганщине умерли пять пациентов с ковидом
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
20:20
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
16:29
В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города
09:41
«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки
22:45
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
18:59
На трассе под Новоазовском сгорел автобус
16:54
В Донецке от взрыва гранаты пострадали четыре человека (добавлены фото)
15:20
Ходаковский: «ДНР» мог возглавить депутат из «Единой России»
13:12
Почти 200 человек заболели ковидом на неподконтрольной Донетчине
09:50
На неподконтрольной Луганщине за сутки умерли три пациента с ковидом
все новости
10:41
Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды
10:18
Ипотека под 3% для переселенцев: Победителей конкурса назовут 21 июля
09:46
В Донецкой области выявили почти 50 новых случаев коронавируса
09:27
С 21 июля прививку от ковида сможет сделать любой взрослый украинец
09:15
Работу видеокамер ОБСЕ в Золотом и на ДФС пытались ограничить лазером
08:52
Сутки на Донбассе: Штаб заявил о новых обстрелах
08:11
В Украине зафиксирован резкий скачек новых случаев коронавируса за сутки
23:36
Самоизоляцию могут вернуть для тех, кто не вакцинирован и вернулся в Украину
22:35
Мариупольский аэропорт построят не в Мариуполе
22:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июля
22:02
В МИД ответили Арестовичу про «поворот на Восток»: Украина не изменит своего курса
21:22
«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике
20:56
В прокуратуре рассказали, кому из «чиновников ЛНР» объявили о подозрении
20:23
В Славянске мужчина напал на бригаду скорой помощи
19:03
Украина, Грузия и Молдова подписали Декларацию про евроинтеграцию
все новости
ВИДЕО
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20
Одержимость Путина Украиной. «Единая Россия» на Донбассе ►
17 июля, 22:45
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция