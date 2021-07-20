Минреинтеграции: На неподконтрольной Луганщине острый дефицит питьевой воды

В Минреинтеграции заявили об ограничениях поставки питьевой воды населению в отдельных районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«По имеющейся информации, на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению», — говорится в сообщении.



Так, по информации «администрации», в Хрустальном (ранее — Красный Луч) питьевую воду подают или 1-2 раза в неделю, или «через день» — в зависимости от района города. В Голубовском, Донецком и Кировском — один раз в неделю, а в Кадиевке (ранее — Стаханов) — частично 1 раз в 2-3 дня. В Алчевске заявлено водоснабжение через день, однако, по имеющейся информации, оно отсутствует по несколько суток подряд.



В ведомстве отмечают, что такая подача воды может привести к появлению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения.



«Кроме того, вследствие длительного сброса так называемыми "администрациями" неочищенных стоков шахт в водохранилища, нарушены нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов. Так, в Волынцевское питьевом водохранилище в Донецком эти нормы превышены в 6 раз, нитратов — в 5,7 раз, сульфатов — в 3,5 раз, а цинка — почти в 4 раза», — сообщили в Минреинтеграции.



Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области. В конце марта 2020 года класс качества его воды снижено с «умеренно загрязненной» до «загрязненной».