В КИУ рассказали, что может сделать Украина в связи с участием жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ

Украина должна инициировать заседание ООН по вопросу привлечения жителей оккупированных территорий Донбасса к выборам в Государственную думу РФ. Такое мнение высказала заместитель директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире телеканала «Дом».



Она отметила, что призывом к жителям ОРДЛО с российскими паспортами участвовать в выборах в Госдуму РФ рассчитывает получить с оккупированных территорий избирательный и мобилизационный ресурс.



Она напомнила, что МИД Украины уже выступил с заявлением по данному вопросу, в котором указывалось, что Россия нарушает и международное право, и Конституцию, и законы Украины: «По поводу действий наших западных партнеров — хотелось бы увидеть от них более активные действия».



По ее словам, украинское внешнеполитическое ведомство должно также быть более активным в коммуникации по этому вопросу с международными организациями и странами-партнерами.



«Можно было предложить МИД Украины и также другим ответственным органам проводить более активную политику по этому вопросу и, возможно, созвать заседание Организации Объединенных Наций. Это нужно сделать для того, чтобы были определенные резолюции, которые бы стали предпосылкой для последующих санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также других членов разнообразных содружеств этих западных государств, которые поддерживают основы демократии в мире», — сказала она.

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В МИД Украины ранее заявляли, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.