Украина поднимет вопрос ответственности за привлечения жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в РФ

Украина поднимет вопрос о незаконном привлечении жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей к голосованию на выборах в российскую Госдуму. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



По его словам, этот вопрос будет подниматься в ТКГ, а также на уровне ОБСЕ и ООН.



«Сам факт выдачи паспортов украинским гражданам в нарушении украинского законодательства, а еще и привлечение к голосованию в выборах в парламент государства-агрессора — это вопиющее нарушение международного права. Оно, конечно, так просто не пройдет для Российской Федерации», — подчеркнул Арестович.



Он считает, что такие действия России «являются еще одним аргументом для сохранения санкций или, возможно, их усиления».

Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами.



Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования. Голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса, заявили в МИД Украины.