Мамедов подтвердил, что уходит из Офиса генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подтвердил, что написал заявление об отставке.



«Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект», — написал он в Twitter.



Мамедов также приложил фотографию заявления об отставке.

Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові pic.twitter.com/f0YuU5UdAB — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021

Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщила о том, что замгенпрокурора увольняется из органов прокуратуры. Мамедов вел производства по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса.



В конце июня генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем «департамента войны» вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. До 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука «Украинский выбор». На следующий день Венедиктова изменила свое решение и переподчинила департамент себе.



После этого Мамедов был лишен доступа к гостайне. 8 июля Венедиктова отобрала у него руководство департаментом защиты интересов детей и тренинг-центром прокуроров.



20 июля Госбюро расследований открыло уголовное дело против Мамедова по статье о служебном подлоге.