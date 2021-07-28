«ЛНР» приговорила жительницу Луганска к шести годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый суд группировки «ЛНР» приговорил жительницу Луганска к шести годам тюрьмы по обвинению в «госизмене». Об этом заявили в «генпрокуратуре ЛНР».



Утверждается, что женщину завербовали сотрудники СБУ в 2017 году. После этого с марта 2017 года по май 2020 года якобы по заданию украинской спецслужбы луганчанка служила в «народной милиции».



Ее обвиняют в передаче данных оперативного характера, о происшествиях и об обстановке в подразделениях группировки.



В «генпрокуратуре» заявили, что женщина признала вину и, якобы, способствовала раскрытию агентурной сети.