Президент сменил главу Генштаба ВСУ и командующего Объединенных сил на Донбассе

Президент Владимир Зеленский провел кадровую ротацию в руководстве Вооруженных Сил Украины и операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.



Начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, командующим Объединенных сил – Александр Павлюк.



«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях. После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом», – отметил Владимир Зеленский.



Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

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