Вместо Хомчака ВСУ возглавит Валерий Залужный

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.
Руслан Хомчак, который уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Дополняется…