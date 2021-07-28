«Донбасс» в новом сезоне проведет домашние матчи на ледовой арене в Краматорске

Хоккейный клуб «Донбасс» в сезоне 2021/22 будет проводить домашние матчи на ледовой арене в Краматорске. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Начиная с 2014 года, домашней площадкой донецкого хоккейного клуба была ледовая арена «Альтаир» в Дружковке.



Однако, как рассказали в «Донбассе», перед стартом нового сезона «администрацией города не было создано условий для старта тренировочного процесса, чем целенаправленно была сорвана подготовка команды к сезону».



Подчеркивается, что «Донбасс» был готов, как и в предыдущие годы, покрыть большую часть расходов на содержание ледовой арены «Альтаир».



В связи с этим клубом принято решение провести сборы и весь сезон-2021/22 в Краматорске.

Накануне власти Краматорска объявили о закрытии центра массовой вакцинации от коронавируса на ледовой арене из-за старта подготовки к хоккейному сезону.