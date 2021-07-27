Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске закрыли центр массовой вакцинации

27 июля 2021, 14:19

В Краматорске закрыли центр массовой вакцинации

Центр массовой вакцинации от коронавируса в Краматорске прекратил свою работу. Об этом сообщил начальник городского отдела охраны здоровья Андрей Петриченко на аппаратном совещании 27 июля.

Центр массовой вакцинации находился на ледовой арене. За все время его работы там вакцинировали 871 человека.

Власти Краматорска посчитали, что для иммунизации жителей хватит прививочных пунктов в амбулаториях № 1 и 2. Совокупно в них можно проводить 270 прививок в сутки.

В мэрии пообещали улучшить вакцинацию  в амбулатории №2. Так, с пятницы там заработает третья бригада врачей, график работы будет с 8:00 до 15:00 по будням. Те люди, которые записывались в очередь на вакцинацию, будут приглашены на конкретное время по телефону, чтобы избежать очередей.

На ледовой арене же начинается процесс подготовки льда для того, чтобы хоккейный клуб «Краматорск» начал свои тренировки в ближайшее время.

Всего в Краматорске 13 043 сделано прививок от коронавируса, что составляет 8,4% от общего числа взрослого населения города.

Читайте также:

В Донецкой области выявили 57 новых случаев ковида, умерли восемь пациентов

Еще по теме

Места
Краматорск
Прочее
Вакцинация коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:39
В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения
14:18
«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти
13:36
В Донецке объяснили некорректную работу светофоров
11:14
«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды
09:29
Девять смертей от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
07:50
«ДНР» связала вакцинацию от ковида с агитацией за «Единую Россию»
23:34
Увольнения и беседы в «МГБ». Лисянский заявил о репрессиях в ОРДЛО из-за отказа от паспорта РФ
10:34
В «ДНР» заявили, что второй год не могут подвести итоги переписи населения из-за ковида
09:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом
01:09
Донбасс. Итоги недели 19 — 25 июля
21:40
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
11:27
В Украине подтвердились новые случаи штамма «Дельта»
10:20
«ЛНР»: 90 человек заболели и 5 умерли от СOVID-19
21:45
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
17:20
«ДНР» заявила о 230 новых случаях коронавируса за сутки, умерли 19 человек
все новости
15:55
Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму планируют рассмотреть в Раде осенью
15:52
На Луганщине на камеры ОБСЕ воздействовали световыми помехами
15:17
Мамедов подтвердил, что уходит из Офиса генпрокурора
15:01
В Мариуполе на месте бюста Апатову будет новый памятный знак
14:45
На Донетчине поставщица некачественного оборудования присвоила из бюджета 5,2 млн гривен
14:39
В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения
14:19
В Краматорске закрыли центр массовой вакцинации
14:18
«ДНР»: Более 280 новых случаев ковида и две смерти
13:36
В Донецке объяснили некорректную работу светофоров
13:36
«Газпром» отказался бронировать транзитную мощность через Украину на август
13:34
На Луганщине — 41 новый случай COVID-19, четыре пациента умерли
13:14
Офис генпрокурора еще не получал заявление Мамедова об увольнении
12:59
Раненые украинские военнослужащие пройдут лечение в Германии
12:23
«Рейтинг»: Большинство украинцев не согласны со словами Путина об «одном народе»
11:14
«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды
все новости
ВИДЕО
За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
25 июля, 21:40
Манипуляции «ДНР» и «ЛНР» со СНИЛС. Что с вакцинами в Донецке? Донбасс сегодня ►
24 июля, 21:45
Взрывы в Донецке и десант «Единой России». Дайджест НД ►
18 июля, 20:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция