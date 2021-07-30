В Донецке «полиция ДНР» задержала двоих подростков в троллейбусе за выкрик «генералу»

В Донецке сотрудники «полиции» при группировке «ДНР» остановили троллейбус и задержали находившихся в нем двоих подростков. Инцидент произошел у остановки «Белый лебедь» и попал на видео одного из пассажиров.



Ролик был опубликован в телеграм-канале «Типичный Донецк».



На видео видно, что молодые люди отказывались выходить, один из них спросил у полицейского: «Что я сделал?». Также за подростков вступились пассажиры. Люди выразили недоумение, почему парней задерживают. Слышны возгласы «Что он сказал?» и «Он просто поздоровался».



По словам очевидцев, один из подростков крикнул в окно людям в форме «Здорова, мужики!». При этом некоторые свидетели инцидента утверждают, что среди силовиков был «генерал», которому это не понравилось. Позже эту информацию подтвердил один из задержанных подростков.



В итоге полицейский попытался силой вывести подростка.



Позже было опубликовано видео, на котором задержанный подросток извиняется за «неправильное, нецензурное обращение к сотрудникам полиции».

Второй подросток рассказал, что их отпустили из «отделения полиции» в 10 часов вечера. Перед этим к ним приехал этот «генерал», который попросил «больше таких недоразумений не делать».