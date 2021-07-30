Резников: Проект нового Мариупольского аэропорта должны изучить международные специалисты

Восстановление авиационного сообщения с Мариуполем в Донецкой области сегодня нереально, считает вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



«На сегодня [восстановление авиасообщения] нереально. Как вы помните, после того, как был сбит рейс MH17 в 2014 году, был установлен запрет на совершение полетов на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, к городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно», – заявил Резников в интервью «Интернфакс-Украине».

В то же время, по словам Резникова, недавно была создана рабочая группа под его председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском.

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«С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу – после того, как мы это решение примем, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект» – сказал вице-премьер.