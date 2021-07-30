В центре Мариуполя искали взрывчатку в одном из почтовых боксов

В Мариуполе сегодня искали взрывчатку в центре города. В полицию поступил анонимный звонок о том, что якобы в почтомат «Новой почты» заложено взрывное устройство, передает «Вечерний Мариуполь».



Как сообщил аноним, взрывчатку якобы подложили в один из почтовых боксов самообслуживания рядом с магазином «АТБ» на пересечении проспекта Металлургов и улицы Каффайской.



Район был оцеплен, на месте работали взрывотехники, спасатели и правоохранители.



Пиротехники просканировали почтомат, обнаружили там коробку и раскрыли ее. В коробке, как сообщают очевидцы, находился телефон и пакетик с белым порошком, возможно, наркотиком.



Сейчас правоохранители устанавливают владельца «посылки».

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