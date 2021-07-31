В ОБСЕ рассказали о подробностях взрыва в Донецке

Миссия ОБСЕ узнала подробности о взрыве в Буденновском районе Донецка 17 июля, в ходе которого получили ранения несколько человек. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели миссии подтвердили информацию только о двух гражданских лицах, которые получили ранения от взрыва. Сторонник группировки «ДНР» Алексей Кулемзин ранее заявлял, что пострадали четыре человека.



18 июля патруль ОБСЕ на ул. Андрея Малышко, 32А разговаривал с женщиной, у которой были травмы шеи и грудной клетки.



«Она сообщила наблюдателям, что в предыдущий день она была около входа в дом с несколькими соседями, когда один из них (мужчина неустановленного возраста) бросил предмет, который взорвался», — говорится в отчете.



28 июля эта женщина показала команде миссии медсправку о госпитализации 17 июля с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями в области левой части грудной клетки и шеи.



В этот же день наблюдатели видели другую женщину с раной лба.



«По ее словам, 17 июля, когда она была на улице возле входа в вышеупомянутый дом, она видела, как один из соседей (мужчина неустановленного возраста) бросил предмет зеленого цвета, а она слышала взрыв, когда заходила в дом», — говорится в отчете.



18 июля медработники больницы № 9 Донецка сообщили, что женщина получила минно-взрывную травму, осколочное ранение лба и баротравму.