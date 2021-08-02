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Грызлов предложил вновь сделать встречи ТКГ очными в Минске

02 августа 2021, 15:51

Грызлов предложил вновь сделать встречи ТКГ очными в Минске

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов считает, что переговоры нужно снова проводить в очном формате. Об этом пишет ТАСС.

«На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очному режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе», — сказал он.

Борис Грызлов уверяет, что предложение России о возвращении переговоров в очный формат получило поддержку представителей ОРДЛО и координатора контактной группы от ОБСЕ.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина не согласится участвовать в очном формате переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они будут проходить в Минске.

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